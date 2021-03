Justice League: Snyder offre la 'guida ufficiale per guardare il film', ecco come vederlo!

Nel corso di un'intervista con Beyond The Trailer, Zack Snyder ha proposto la sua 'guida alla visione' di Justice League, che come noto durerà quattro ore e .sarà suddiviso in sette capitoli.

Il film è composto in realtà da sei capitoli 'ufficiali' più un epilogo di 20 minuti, ma la versione 'casalinga' in arrivo in digitale il prossimo 18 marzo non avrà un intermezzo, inizialmente considerata per la versione della Snyder Cut da distribuire nei cinema.

Se pensate di essere fra coloro che avranno bisogno di qualche pausa per arrivare fino ai titoli di coda, Snyder ha proposto un'esperienza di streaming' per Justice League che potrebbe fare al caso vostro. Ecco com'è strutturata:

Il film inizierà con il Capitolo 1, "Don't Count On It, Batman", che durerà circa mezz'ora, e sarà seguito da un altro capitolo di 30 minuti per intitolato "The Age Of Heroes". Dopo questo, Snyder chiede allo spettatore di fermarsi per la prima volta.

Prima pausa alla fine del capitolo 2

Guardare Capitoli 3 e Capitoli 4, che occuperanno una parte importante della trama per un totale di un'ora e mezza

Intervallo : a questo punto per le poche proiezioni IMAX organizzate per il film Zack nei cinema partirebbe l'intervallo, ovviamente assente nella versione casalinga del film: potrete approfittare per una seconda pausa di circa 10 minuti per prepararsi alla parte finale

: a questo punto per le poche proiezioni IMAX organizzate per il film Zack nei cinema partirebbe l'intervallo, ovviamente assente nella versione casalinga del film: potrete approfittare per una seconda pausa di circa 10 minuti per prepararsi alla parte finale Capitoli 5 e 6 + epilogo, le ultime tre parti della Snyder occuperanno dureranno un'ora e quaranta minuti

L'alternativa, ovviamente, è premere play all'inizio e lasciar correre il film fino ai titoli di coda: pensate di farcela, oppure seguirete la guida di Zack Snyder? Ditecelo nei commenti!

Per altre notizie, guardate il trailer dedicato a Darkseid.