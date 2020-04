Justice League, la Snyder Cut ha già vinto grazie alla lotta contro il suicidio

I fan del movimento "Release the Snyder Cut" di Justice League hanno lavorato duramente negli ultimi anni per raccogliere fondi per la American Foundation for Suicide Prevention, e Zack Snyder è comparso sui social per rendere pubblica la sua gratitudine.

Sul social network Vero, il regista ha condiviso diverse immagini dei numerosi fan della sua mitologica versione di Justice League, tra cui una con i fan vestiti da vari personaggi DC e con in mano uno striscione #ReleasetheSnyderCut.

"Sono grato per il supporto costante e commovente di questo incredibile fandom e per il lavoro che è stato fatto per raccogliere tutti questi fondi per la prevenzione del suicidio", ha detto Snyder nella didascalia di accompagnamento alle immagini. "Ragazzi, siete voi i miei eroi."

Per chi non lo sapesse, durante le riprese di Justice League Snyder ha lasciato la sedia del regista a seguito del suicidio della figlia, che si è tolta la vita a vent'anni. Il movimento Snyder Cut nacque poco dopo l'uscita originale del film, e nel corso degli anni è cresciuto a dismisura fino ad ottenere il supporto non solo di altri fan del regista, ma anche di diverse celebrità di spicco, sia collegate al film che completamente estranee ai fatti. Tra le iniziative, anche diverse campagne di raccolta fondi in favore proprio dell'associazione nazionale per la prevenzione al suicidio.

In passato è stato ipotizzato che la Snyder Cut potrebbe arrivare sul nuovo servizio di streaming di WarnerMedia, HBO Max, anche se questo non è stato confermato. Nelle scorse settimane, tuttavia, il nuovo boss di WarnerMedia si è detto interessato, quindi la situazione è ancora in bilico.

