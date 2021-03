Justice League Snyder Cut: un video mostra i VFX nella battaglia di Darkseid

Tra le tante differenze che ci sono tra la versione cinematografica di Justice League e la Snyder Cut, centrale è innanzitutto la presenza del vero villain della storia, Darkseid, interpretato da Ray Porter e aggiunto da zero al film per la nuova versione approdata su HBO Max lo scorso giovedì. Ecco in che modo è stato aggiunto!

IGN ha infatti realizzato un video approfondimento sugli effetti digitali della Snyder Cut che mette al centro la figura di Darkseid che vediamo al posto di Steppenwolf nei flashback sulla grande battaglia contro gli eroi della Terra. A parlarne è Anders Langlands, supervisore agli effetti speciali in forze alla Weta Digital e Simeon Duncombe, supervisore alle animazioni digitali. Entrambi spiegano come la battaglia di Darkseid contro umani, Atlantidei, lanterne verdi e amazzoni, dei, differisca parecchio da quella vista nella Joss Whedon Cut. Il discorso verte principalmente sulla possibilità di lavorare con un rating R, ovvero vietato ai minori, che ha permesso maggiore libertà creativa e di manovra.

Ovviamente potete visualizzare il video completo in alto su questa pagina.

Sale l'attesa per i numeri ufficiali di Zack Snyder's Justice League su HBO Max, dato che il successo sperato della pellicola potrebbe smuovere qualcosa alla Warner per quanto riguarda la possibile realizzazione degli altri due sequel di Justice League; dalla Warner fanno sapere che non intenderanno andare oltre, ma come lo stesso Snyder ha dichiarato qualche tempo fa: "Mai dire mai". D'altronde nemmeno la Snyder Cut era nei piani della Warner fino a un anno fa e sembrava destinata a rimanere nel cassetto.

Dalle prime indiscrezioni sembra che Zack Snyder's Justice League abbia battuto The Falcon and the Winter Soldier in termini di visualizzazioni, e questo nonostante il primo duri ben 4 ore circa contro i 50 minuti scarsi dell'episodio Marvel, tra l'altro miglior debutto dei Marvel Studios su Disney+.