Justice League, nello Snyder Cut vedremo il look originale di Steppenwolf?

L'annuncio della release dello Snyder Cut di Justice League ha fatto gioire i fan DC che da tempo attendevano di vedere l'operato del regista prima del cambio di guardia. Adesso però, la curiosità si sposta su ciò che sarà incluso incluso o meno nella versione di HBO Max, e l'aspetto del villain Steppenwolf è uno degli interrogativi più frquenti.

Una delle più grandi delusioni della versione cinematografica di Justice League fu probabilmente proprio il personaggio interpretato da Ciarán Hinds, che fallì nel compito di incutere timore e rappresentare una reale minaccia per il team di supereroi, come anche in quello di rimanere impresso nella memoria di critica e spettatori.

Ma da come si può notare anche in una scena tagliata di Batman v. Superman (che trovate riportata anche qui nell'articolo), l'aspetto di Steppenwolf era alquanto differente sotto l'egida di Snyder, e adesso i fan si stanno domandando se sarà quella la versione presente nel tanto atteso Snyder Cut targato HBO Max.

Un utente di Vero, social prediletto di Snyder, ha pensato bene di chiedere delucidazioni direttamente al regista, che alla domanda "Vedremo la versione originale di Steppenwolf? Non voglio crearmi false speranze", ha risposto con una semplice emoji che mandava un bacino.

In molti hanno preso il commento per un (più o meno) tacito assenso, e stanno già pregustando il momento in cui entrerà in scena il villain, che tra l'altro, stando a delle informazioni precedentemente fornite da Snyder, nella sua versione sarebbe stato vittima dei raggi laser di Superman (Henry Cavill) e della spada di Diana (Gal Gadot) (mentre nella versione cinematografica Steppenwolf è andato incontro alla sua fine per mano dei suoi stessi Parademoni).

E voi, che ne pensate? Sperate di vedere il design originale di Steppenwolf? E quale dei due epiloghi preferite per il personaggio? Fateci sapere nei commenti.