Justice League, nella Snyder Cut vedremo anche un cameo di Marc McClure

Come abbiamo visto nel primo trailer ufficiale, l'attesissima Snyder Cut di Justice League sarà impreziosita anche dal cameo di Marc McClure, che non aveva trovato posto nella versione del film uscita nelle sale nel 2017. L'attore è famoso per aver interpretato Jimmy Olsen, il fotografo amico di Superman, nel film con Christopher Reeve del 1978.

Aveva poi ripreso il ruolo nei successivi tre sequel, e nello spin-off Supergirl del 1984. Nonostante il personaggio di Jimmy Olsen sia stato successivamente interpretato da altri attori, Marc McClure è l'interprete a cui il pubblico è rimasto più affezionato.

Per questo motivo, Zack Snyder aveva pensato di omaggiarlo con un piccolo ruolo in Justice League, ma come sappiamo il risultato fu molto diverso da quelle che erano le sue intenzioni, dando vita a un movimento di protesta tra i fan e alla "leggenda" dell'esistenza di una Snyder Cut. Quando il timone passò nelle mani di Joss Whedon, per esempio, a essere molto sacrificato fu l'arco narrativo di Victor Stone / Cyborg, e di conseguenza la sua interazione con l'agente di polizia interpretato da McClure.

Oltre alle scene con Cyborg, Marc McClure aveva interpretato anche tre scene con Amy Adams, che stando a quanto rivelato dal fotografo Jason Laboy a Comicbook.com erano molto piaciute all'attore. Non sappiamo ancora, però, se la sua performance sarà interamente ripristinata nella versione di quattro ore (divisa in 4 episodi) del film in arrivo su HBO Max.

Nei giorni scorsi si erano diffusi dei rumor sulla data di uscita di Justice League, che sono però presto stati smentiti da HBO Max.