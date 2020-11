Justice League: la Snyder Cut torna al 2017, ecco come suona il trailer con Come Together

Criticato dalla maggior parte degli spettatori, il Justice League di Joss Whedon aveva in realtà qualcosa di buono: la musica del trailer. Un fan ha quindi pensato di riportare "Come Together", cover dei Beatles ad opera di Gary Clark Jr., nel trailer della Snyder Cut.

Il pezzo si sposava sicuramente bene con l'idea di un team di supereroi che si unisce per contrastare il male, e infatti ebbe il merito di galvanizzare tutti e di generare un certo hype intorno al film DC. Una volta in sala, i risultati non furono quelli sperati purtroppo.

Di acqua ne è passata sotto i ponti e, ora che la Snyder Cut è ormai ufficiale, un fan ha deciso di chiudere il cerchio riproponendo il recente trailer con la musica originale. La scelta di Snyder era invece ricaduta su Hallelujah di Leonard Cohen e in effetti, dopo tutto il calvario che il progetto ha dovuto affrontare, il brano era particolarmente indicato. Nonostante questo il video è andato incontro a qualche problema di copyright proprio legato alla nota canzone ed è poi stato caricato su YouTube in un secondo tempo da HBO.

Quale versione preferite? Meglio un po' di sano rock ad accompagnare le imprese di Batman, Superman, Wonder Woman ecc... oppure il trailer del DC FanDome era già perfetto con il sottofondo idilliaco di Hallelujah?

Intanto Josh Whedon ha lasciato la serie HBO sulla quale stava lavorando, mentre abbiamo potuto dare un nuovo sguardo al look di Deathstroke.