Justice League, nella Snyder Cut spunta una scena inedita tra Wonder Woman e Lois Lane

Dopo aver dato una prima occhiata al Superman di Henry Cavill con indosso il costume nero, adesso scopriamo altri dettagli su scene inedite che compariranno nella Zack Snyder's Justice League, che il regista completerà a breve in modo da poter esordire sulla piattaforma di streaming digitale HBOMax in tempo per il 2021 prossimo.

Nel corso del panel del Comic-Con@Home interamente dedicato a Justice League, Deborah Snyder ha anticipato altre sorprese in arrivo nella Snyder Cut di Justice League. La produttrice e moglie del regista non ha mostrato la nuova clip in sé, ma l'ha semplicemente descritta, aggiungendo che si tratta di una scena eliminata dalla versione uscita al cinema e che invece sarà inclusa in quella in arrivo su HBOMax. Si tratta nel particolare di una scena tra Wonder Woman e Lois Lane, immediatamente dopo l'evento della morte di Superman.

"E' una scena in cui Diana fa visita a Lois subito dopo la morte di Superman ed è una scena davvero emozionante perché lei è andata da Lois non per chiederle aiuto, ma per aiutare Lois. Non vedo l'ora riusciate a vedere questa scena!".

Come rivelato dallo stesso Zack Snyder, i fan potranno aspettarsi altri aggiornamenti e sorprese dalla DC FanDome del prossimo agosto, sempre a tema Justice League ovviamente. Recentemente, dopo aver mostrato la prima clip dalla Snyder Cut con Superman con indosso il costume nero, Snyder ha ribadito che la sua versione del film non includerà il materiale rigirato da Joss Whedon per la versione uscita nelle sale cinematografiche, esprimendo il desiderio di veder bruciare quella versione, che il regista ha ribadito di non avere mai visto o voluto vedere.

