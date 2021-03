Justice League: la Snyder Cut riceve un lunghissimo trailer onesto

Alla fine è arrivata anche la zampata di Screen Junkies, che ha confezionato il suo trailer onesto per Zack Snyder's Justice League. E siccome la pellicola di Zack Snyder raggiunge quasi le quattro ore di durata, anche questo trailer parodia doveva avere una durata considerevole. Il filmato, infatti, va ben oltre i suoi standard di lunghezza.

L'inizio è dei migliori, con il trailer onesto che scimmiotta il formato 4:3 adottato da Snyder per il suo film e con frasi del tipo: "Dal regista che ha diretto Justice League... il trailer") e riadattando il tutto in parti proprio come è suddiviso il film vero e proprio (esempio, Parte 2: Darkseid non è raggiungibile in questo momento, posso lasciare un messaggio?). Inevitabile infine la presa in giro dell'eccessivo uso della slow-motion in Zack Snyder's Justice League.

Potete visualizzare il video in alto su questa pagina.

Proprio in seguito al successo di Zack Snyder's Justice League, il regista è tornato sulla possibilità di realizzare un sequel di Justice League, ma la decisione definitiva spetta sempre a Warner e DC: "Warner e DC sono, in tutti i sensi, padroni del proprio mondo. È noto a tutti come abbiano asserito di ritenere canonica la versione cinematografica di Justice League. Il mio piccolo universo è una cosa a sé stante e a me va benissimo così. Lascerò che siano i fan a decidere in che modo vorranno andare avanti".

I fan sono letteralmente impazziti per la Snyder Cut tanto che la neonata campagna #RestoreTheSnyderVerse ha già superato il milione di tweet sui social; la campagna vorrebbe appunto la restaurazione del progetto originale di Snyder di realizzare altri due film sulla Justice League e continuare con questo universo narrativo. Sappiamo però che non sarà così dato che gli annunciati film su Flash e Black Adamporteranno lo studio in un'altra direzione.