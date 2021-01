Justice League, Snyder Cut: nuovo sguardo a Cyborg e un'anticipazione su Martian Manhunter

Mentre restiamo in attesa di vedere il nuovo trailer ufficiale di Zack Snyder's Justice League dopo l'annuncio della data di uscita, fissata per il prossimo 18 marzo su HBO Max, il regista ha deciso di stuzzicare la curiosità dei fan con due nuove immagini tratte dal film.

La prima, come potete vedere voi stessi in calce alla new, offre un nuovo sguardo al Cyborg di Ray Fisher e presenta una citazione di Martian Manhunter ("È in arrivo una guerra"), personaggio la cui presenza nella pellicola è stata confermata proprio di recente dal suo interprete Harry Lennix. Mentre la seconda, rilanciata anche dall'account ufficiale del film con una gif, è incentrata su Gal Gadot e la sua Wonder Woman.

A proposito di Martin Manhunter, che l'essere umano interpretato da Lennix fosse in realtà Martian Manhunter è un'ipotesi che i fan hanno abbracciato fin dall'uscita della versione cinematografica, teoria che in seguito è stata confermata sia dall'attore che dallo stesso Snyder. D'altronde, l'idea che il personaggio di celasse sotto le fattezze di un generale dell'esercito è stata mostrata anche in Supergirl, serie in cui Martian Manhunter di nasconde dietro l'identità di Hank Henshaw.

Nel frattempo, la nuova sinossi ufficiale della Snyder Cut di Justice League ha anticipato anche l'arrivo di Darkseid e il suo servitore DeSaad.