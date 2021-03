Justice League, la Snyder Cut nasconde due easter-egg su Arrow e la Hall of Justice

Con la sua director's cut di Justice League il nostro Zack Snyder si è prevedibilmente divertito a giocare con i fan, la cui attenzione è stata inevitabilmente richiamata da una discreta quantità di easter-egg disseminata lungo le 4 ore di durata del film. Ma siete stati davvero in grado di notarli tutti?

Un paio di dettagli, ad esempio, sembrano esser sfuggiti all'attenzione di buona parte dei fan: il primo è il nome della cameriera a cui lo sportello automatico della banca dona ben 100.000 dollari dietro "suggerimento" del buon Victor Stone. La ragazza si chiama infatti Linda Reed: vi dice nulla? Esatto: si tratta proprio dello stesso nome del personaggio visto nella serie a fumetti di Arrow e finito, grazie alla sua abilità con l'arco, ad attirare l'attenzione del boss Big Bill Larson.

La seconda scena "incriminata" è invece proprio quella con cui si chiude il film: quando Martian Manhunter riparte dalla tenuta di Bruce, infatti, possiamo vedere nel lago il riflesso di Wayne Manor... Con alcune aggiunte. I lavori in corso ben visibili in questa scena, infatti, ci svelano come l'umile dimora del nostro Batman sia ormai sulla via per diventare quella che tutti conosciamo come Hall of Justice, vale a dire il quartier generale della Justice League.

Avevate già notato i due easter-egg in questione? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, nel frattempo, la splendida cover della steelbook 4K della Snyder Cut appena svelata.