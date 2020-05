Justice League, Snyder Cut: l'interprete di Darkseid rivela come ha ottenuto il ruolo

Dopo averlo confermato direttamente via Twitter, l'interprete di Darkseid in Justice League, Ray Porter, tagliato dal montaggio cinematografico manipolato da Warner e Joss Whedon e ora pronto a debuttare nello Snyder Cut il prossimo anno, ha avuto modo di rivelata come sia riuscito a ottenere la parte ormai 4 anni fa.

Durante una recente intervista a The Film Exiles, Porter ha finalmente spiegato il suo casting nel ruolo di Darkseid, signore di Apokolips, uno dei supervillain più potenti dell'intero Universo DC, tra i più temibili e pericolosi, quasi controparte del Thanos del Marvel Cinematic Universe, se non più forte. Ecco cos'ha rivelato l'attore in merito alla sua parte:



"Qualcuno aveva detto a Zack Snyder che io doppiavo audiolibri e lui è un regista che ama molto ascoltare i suoi copioni. C'è qualcosa di più immediato e viscerale nel sentir pronunciare le parole che hai scritto anziché sederti e leggerle sulle pagine. Così l'ho aiutato, essenzialmente raccontando le sceneggiature, doppiandole, e anche alcune delle riscritture e cose del genere".



Poi continua: "Io e Zack siamo andati subito molto d'accordo e ancora oggi è così. È una persona fantastica, lui e Deborah [la moglie] sono alcune delle persone più gentili che io conosca. Poi un giorno ho saputo che voleva che fossi io a interpretare Darkseid. La cosa che più mi ha entusiasmato del ruolo è stata l'idea di incontrare i fan al San Diego Comic-Con, di avere un giocattolo con le mie sembianze".



Sfortunatamente, è andata come è andata, ma adesso ha modo di rifarsi ed è già un nome in bocca a tutti i fan DC. Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo al nostro speciale sulla Zack Snyder's Justice League.