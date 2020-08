Justice League, la Snyder Cut include anche un'apparizione di Supergirl?

Il primo trailer ufficiale della Justice League di Zack Snyder promette diverse modifiche al film visto in sala, come un nuovo formato, una nuova color correction, tantissime scene inedite e addirittura personaggi aggiuntivi, come Darkseid, Iris West e DeSaad.

Alcuni fan e amanti delle teorie del complotto, però, sono convinti che il film includerà anche Supergirl, cugina di Clark Kent, dato che al secondo 0:24 del filmato c'è un'inquadratura del Bruce Wayne di Ben Affleck davanti ad ologragramma di un kryptoniano (immagine in basso).

L'immagine, che corrisponde a quella del trailer visto nel 2017 ma successivamente rimossa dal film di Joss Whedon, aveva fornito lo spunto per molte teorie dei fan, poiché diversi dettagli - tra i quali la forma del corpo e i tatuaggi - indicherebbero che la figura dell'ologramma non si sia Superman, bensì sua cugina Kara Zor-El.

Ora, il fatto che Snyder abbia deciso di inserire nuovamente questa immagine a distanza di anni potrebbe suggerire la sua introduzione in futuro. Da notare, tra l'altro, che in un fumetto canonico per il DCEU prequel di Man of Steel Kara venne introdotta in quell'universo narrativo come pilota di un'astronave che si schiantò su un pianeta sconosciuto dopo che il suo equipaggio venne attaccato da un criminale kryptoniano in fuga. L'attacco causò l'arrivo di Kara sulla Terra, poiché il sistema di navigazione della sua nave venne compromesso: quella storia si svolgeva centinaia di anni prima rispetto al presente di Man of Steel, e molti fan all'epoca si chiesero se fosse ancora viva.

Ben più importante il fatto che lo stesso Snyder in passato aveva ammesso di voler costruire un mondo per Supergirl, e una volta incalzato dai fan sui social network commentò: "Rimanete sintonizzati".

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.