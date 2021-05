Justice League Snyder Cut, su GTA 5 puoi guidare una Batmobile ultra-realistica: video

Quello che i fan possono realizzare per Justice League non ha confini: dalla rete spunta infatti un video che mostra il personaggio di Batman di Ben Affleck calato nell'universo videoludico di GTA con il quale è possibile anche guidare la Batmobile vista nella pellicola di Zack Snyder e fare un giro per le strade del gioco. All'interno il gameplay.

All'inizio del video vediamo che l'utente ha la possibilità di poter scegliere tra diversi mezzi a sua disposizione: abbiamo la Batmobile e la moto viste ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan e la Batmobile vista invece in Batman v Superman e poi anche in Justice League di Zack Snyder, con il video che ci mostra com'è fare un giro per le strade di GTA 5 con quest'ultima.

Intanto non si placa la faida tra gli appassionati e la versione cinematografica di Justice League di nuovo oggetto di critica per il trailer di Justice League in 4K pubblicato dalla Warner per promuoverne l'arrivo su HBO Max. Il risultato? Il video conta oltre 65 mila dislike a fronte di soli 3500 like.

I numeri parlano chiaro: all'annuncio dell'arrivo della Snyder Cut, gli analisti parlavano di ben 120 milioni di iscritti (tra HBO ed HBO Max) da raggiungere abbastanza agevolmente entro la fine del 2025. Ad oggi gli abbonati sono però fermi a 44,2 milioni, con soli 2,7 milioni di new entry nell'arco di questa prima parte di 2021 (quella, insomma, che coincide con la release del film).

Si parla, in ogni caso, di numeri più che soddisfacenti: nulla, però, che giustifichi le aspettative sull'effetto Snyder Cut. Numeri a parte, intanto, qualche giorno fa Zack Syder è tornato a spiegare un dettaglio della trama di Justice League.