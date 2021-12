Justice League, la Snyder Cut è il film più chiacchierato nel 2021 su Twitter

Il 2021 sta per volgere al termine ed è tempo di bilanci un po’ per tutti, per quanto riguarda il film più chiacchierato su Twitter Zack Snyder's Justice League si è guadagnato il primo posto sul social, come riportato dalla piattaforma stessa.

Il sito ha pubblicato le sue analisi per il 2021 e la pellicola di Snyder è al primo posto in un anno che è stato stracolmo di film di supereroi. Tuttavia, non è una sorpresa sentire questa notizia, specialmente se arriva da Twitter dato che proprio da quella piattaforma è nato il movimento social #ReleaseTheSnyderCut, che è stato quasi singolarmente responsabile della pubblicazione di Justice League di Zack Snyder su HBO Max. A proposito di trend su Twitter, i fan hanno lanciato anche l'hashtag #MakeTheBatfleckMovie per vedere un film dedicato a Bruce Wayne interpretato da Affleck.



Ovviamente, nel 2021 su Twitter si è parlato anche di altro, ecco la classifica completa dal decimo al primo posto:

The Batman

Shrek

Godzilla VS. Kong

Dune

The Suicide Squad

Black Widow

Black Panther

Eternals

Spider-Man: No Way Home

Zack Snyder Justice League

Forse se la campagna pubblicitaria di Spider-Man: No Way Home fosse iniziata prima avrebbe potuto scalzare Justice League dal primo posto, ma il trequel con Tom Holland si è fermato alla seconda posizione. Voi che cosa ne pensate di questa classifica? Fatecelo sapere nei commenti e non perdetevi la nostra recensione di Zack Snyder's Justice League.