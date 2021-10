Justice League: la Snyder Cut è un 'fenomeno globale' per ammissione della Warner

Un nuovo fermo immagine sta facendo letteralmente impazzire i fan della Snyder Cut di Justice League, con la presidente di WarnerMedia Priya Dogra che ha ufficialmente etichettato la versione del film di Zack Snyder come un "fenomeno globale" per i suoi canali, conseguenti al debutto del film sulla piattaforma HBO Max. Torna lo SnyderVerse?

E se a dirlo è persino la presidente in persona di WarnerMedia, la Snyder Cut di Justice League è ufficialmente un fenomeno globale, grazie ai risultati ottenuti sulla piattaforma streaming di HBO Max. Il post in questione, rilanciato più volte su Twitter, ha mandato su di giri tutti i fan di Zack Snyder, tanto che l'hashtag celebre #RestoreTheSnyderVerse è tornato tra quelli più in voga nelle ultime ore. Che questa ammissione da parte della stessa Warner può significare un ritorno sui propri passi per l'universo cinematografico DC?

In ogni caso, senza alcuna conferma ufficiale all'orizzonte sarebbe prematuro crearsi delle attese ingiustificate; tant'è che qualche tempo fa lo stesso Zack Snyder era convinto di non tornare più a Warner con il suo universo condiviso dopo il trattamento subito per Justice League e l'ostracismo verso la sua Snyder Cut. "Dirò solo questo. Lo vedo come una dimostrazione di rispetto per il lavoro. Detto questo, a cosa porterà non ne ho idea. Molto probabilmente a nulla... " ha dichiarato Snyder. "Il rispetto per il lavoro è qualcosa che non sminuirei in alcun modo o che non rispetterei a mia volta. Ovviamente, mi impegnerò al massimo per sostenerlo. Se qualcuno, a prescindere da chi, mi dice 'Ho amato davvero quello che hai fatto e vorrei che ne facessi altro', non sono una persona che dice di lasciar perdere, perché penso che sia scortese."

Snyder aveva rivelato che Warner Bros. non era intenzionata a portare avanti la sua visione della saga, confermando che la versione cinematografica di Justice League ultimata da Joss Whedon è ormai parte del canone ufficiale del DCEU.