Justice League: dopo la Snyder Cut i fan vogliono salvare l'intero SnyderVerse

Il capo della DC Films Walter Hamada ha confermato che per il momento non ci sono nuovi progetti con Zack Snyder, escludendo quindi sequel e spin-off dell'attesa Snyder Cut di Justice League. A quanto pare non ha fatto i conti con i fan.

Dopo aver messo in piedi una campagna social di proporzioni cosmiche al grido di #SnyderCut, gli appassionati dei cinecomics targati DC hanno deciso di ampliare gli orizzonti. Dopotutto perché non pensare in grande? Perché fermarsi dopo un solo film quando potresti salvare tutto un intero universo cinematografico? Da queste premesse nasce il nuovo hashtag #RestoreTheSnyderUniverse, che si propone di spingere Warner Bros. ad investire in ulteriori sequel diretti dal regista (o da lui supervisionati).

In particolare c'è molta attesa per un eventuale Man of Steel 2, che vedrebbe tornare Henry Cavill nei panni del supereroe più famoso di sempre. Nel 2013 fu proprio lui ad aprire le porte al DCEU. Ciò permetterebbe poi di dare un continuo agli eventi che vedremo in Justice League nel 2021 e di riunire un universo di cinecomics che purtroppo ha perso sempre più coerenza con il passare degli anni.

Warner non sembra voler deludere i fan e a quanto pare potrebbe offrire loro qualcosa di interessante già con i crossover presenti in Flash. Che tutto ciò possa consegnarci la rinascita del DCEU capitanato da Zack Snyder? Dovremo attendere l'anno prossimo per avere una visione più chiara, ma una cosa è certa: la Snyder Mania non è di certo passata di moda.