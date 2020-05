Ben Affleck, il suo Batman torna in trend grazie a Zack Snyder

Tra gli effetti dell'annuncio ufficiale dell'uscita della Snyder Cut di Justice League c'è stato anche il rinnovato amore dei fan nel poter rivedere ancora Ben Affleck nei panni di Batman, il cui ruolo come sappiamo sarà ereditato da Robert Pattinson nel nuovo film della Warner diretto da Matt Reeves.

Poco dopo l'annuncio ufficiale della Snyder Cut, che arriverà nel 2021 su HBO Max, piattaforma streaming digitale del canale via cavo americano, i fan infatti hanno fatto tornare in trend su Twitter il nome di Affleck, dopo aver sperato in tutti questi anni di poterlo rivedere nuovamente nei panni di Batman, lui così come Henry Cavill in quelli di Superman. Sebbene il destino del Cavaliere Oscuro sia già stato deciso, con la Warner che procederà con The Batman e Robert Pattinson nel ruolo, con l'Uomo d'Acciaio non ci sono ancora piani certi, anche se Cavill ha affermato di non aver ancora abbandonato il ruolo e che il mantello rosso è ancora nel suo armadio.

Nell'ultima intervista concessa al New York Times, Affleck aveva motivato la scelta del suo addio a Batman e al film standalone che stava realizzando: "Ho mostrato a qualcuno la sceneggiatura di Batman", rivelò Affleck. "Mi dissero: 'Penso che la sceneggiatura sia buona. Ma penso anche che ti ubriacherai fino a morire se dovrai vivere di nuovo quello che hai passato'".

Quindi ha continuato: "Ho provato a dirigere una versione di quel film e ho lavorato con uno sceneggiatore davvero bravo, ma non sono riuscito a trovare la storia giusta. Non riuscivo a decifrare il personaggio e quindi ho pensato che fosse tempo che qualcun altro ci provasse. Hanno delle persone davvero in gamba a lavorarci adesso, e non vedo l'ora di scoprire cosa faranno".

Di seguito le reazioni dei fan all'annuncio della Snyder Cut.