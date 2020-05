Justice League: la Snyder Cut esiste, arriva la conferma ufficiale

Cos'hanno in comune fenici, la pietra filosofale e la Snyder Cut? In molti sostengano che esistano, ma nessuno è mia riuscito a dimostrarlo... Almeno finora! Se per le prime due siamo ancora in alto mare, la Snyder Cut sarebbe invece ufficiale e finalmente ne abbiamo le prove: a confermarlo Kevin Smith.

Ai microfoni di ComicBook il produttore televisivo ha confermato molti dei rumor che negli ultimi mesi hanno affollato chat e post si ogni social esistente.

"Molto tempo fa parlai con alcuni tecnici degli effetti visivi di Justice League ", ha spiegato. “Hanno visto i progetti originali, tavole molto elaborate, alcune disegnate da Jim Lee che hanno presentato i tre film che avrebbero realizzato, e che ad un certo punto furono ridotti a due. Immagino che l'idea fosse di realizzare Batman v Superman, Justice League 1 e Justice League 2. C'era questa grande idea di creare un grande universo. Ha detto di aver visto Martian Manhunter su di esse. Uno di loro giura di aver visto persino le Lanterne Verdi."

“Quindi, c'è stata la sceneggiatura originale, il film girato [da Snyder] e poi quello che abbiamo visto”, ha aggiunto Smith. "È lì che ho sentito parlare per la prima volta di quella che poi è stata soprannominata Snyder Cut.

“Jaimie Gathers è un membro fisso del nostro pubblico [di Fatman Beyon] e viene a tutti i nostri spettacoli. Le fui chiesto di presenziare ad uno screening test e vide la prima versione che conteneva tutti questi elementi. Lei ed altri videro la versione originale della Snyder Cut prima che facessero le nuove riprese, [lo so] perché descriveva cose che erano state incluse solo nei progetti originali. Alcune delle cose che ha descritto riguardavano Darkseid ed era questa visione molto più articolata e complessa della storia."

Adesso, con calma, facciamo un respiro profondo e chiediamoci "Adesso che sappiamo che esiste, quando riusciremo finalmente a godere della Snyder Cut?"

In molti sperano che la Director's Cut venga resa disponibile al lancio di HBO Max e per darvi un assaggio di quello che abbiamo perso in tutti questi anni ecco la versione di Darkseid di Zack Snyder.