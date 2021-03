Justice League: nella Snyder Cut c'è un velato riferimento ad Avengers Age of Ultron?

Dopo che è passata già una settimana dal suo arrivo su HBO Max i fan stanno ancora parlando della Snyder Cut di Justice League e la stanno analizzando sempre più in dettaglio. Nelle ultime ore infatti i fan si starebbero concentrando su una particolare sequenza d'azione che ne richiamerebbe un'altra firmata da nientemeno che Joss Whedon in persona.

La sequenza in questione è quella che vediamo nel corso della battaglia finale contro Steppenwolf in cui vediamo la Justice League al completo (meno Superman) che si dirige insieme verso lo scontro definitivo; questa sequenza sembra richiamarne una molto simile, ovvero quella che vediamo all'inizio di Avengers: Age of Ultron, diretto da Joss Whedon. Proprio Whedon al termine della produzione del film Marvel venne ingaggiato dalla Warner per dirigere le riprese aggiuntive di Justice League che poi portarono alla versione cinematografica del 2017.

Come molte sequenze della Snyder Cut anche quella citata appare leggermente in ralenti; qualche giorno fa, il team di IGN ha rivisto la leggendaria Snyder Cut per determinare quanti minuti del film fossero stati realizzati in slow-motion rispetto alle scene in tempo reale, e secondo i calcoli dell'outlet la Snyder Cut si muove a rallentatore per un totale di 24 minuti e sette secondi: una cifra spropositata che rappresenta oltre il 10% della durata totale del film, o il 10,35% per l'esattezza.

In una lunga intervista con Variety all'inizio di questo mese, del resto, lo stesso Snyder ha elogiato HBO Max per avergli permesso di realizzare la sua visione completa e genuina - una visione che include, apparentemente, una buona parte di momenti al rallentatore. Non perdete nemmeno il ricco making of di Justice League.

Cosa ne pensate? Siete dei fan di questa tecnica, l'avete apprezzata in Justice League? Ditecelo nei commenti!