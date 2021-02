Justice League: Snyder Cut, c'è un attacco in arrivo nel nuovo teaser del film

Anche quest'oggi un nuovo teaser dello Snyder Cut ci dà un assaggio di ciò che potremo aspettarci dalla Justice League di Zack Snyder al suo arrivo su HBO Max.

Manca poco più di un mese all'uscita della Justice League di Zack Snyder sulla piattaforma streaming di WarnerMedia, e in questi giorni stiamo vedendo nuovi teaser in anticipazione del trailer finale promessoci dal regista che verrà diffuso il giorno di San Valentino.

E se ieri è toccato a Superman con il costume nero dominare la scena, oggi è la volta di Darkseid, che sembra pronto a generare morte e distruzione.

Nel teaser che trovate anche in calce alla notizia i riflettori sono sì puntati sul villain, ma è interessante analizzare i suoi dintorni: da quel che sembrerebbe infatti ci troviamo su Apokolips, il pianeta natale del personaggio, di cui è anche il sovrano. Al suo fianco, altri personaggi provenienti dai fumetti, come ad esempio Desaad e Granny Goodness dei New Gods. Sullo sfondo, invece, uno stendardo con il simbolo dell'Omega, lo stesso utilizzato dal villain per indicare coloro finiti sotto il suo controllo.

Non sappiamo ancora quanto verrà mostrato sulla storia di Darkseid nel film, ma è certo che questa volta che lo vedremo alle prese con i membri della Justice League, e questa è già una conquista per i fan DC.