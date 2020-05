Justice League e Snyder Cut, tutti i dettagli: 'Sarà un film completamente nuovo'

Per molti fan DC il Natale è arrivato con largo anticipo: durante il live commentary di Man of Steel, Zack Snyder ha ufficialmente annunciato l'uscita dello Snyder Cut di Justice League grazie alla piattaforma streaming HBO Max. Ma cosa significa di preciso? Cosa vedremo esattamente?

"Sarà qualcosa di completamente nuovo, e soprattutto parlando con coloro che hanno visto la versione uscita in sala, un'esperienza nuova e del tutto separata da quel film" ha dichiarato Snyder ai microfoni dell'Hollywood Reporter, specificando che, ad oggi, lui stesso non ha ancora visto Justice League così come è stato distriibuito al cinema.

Ma, a giudicare da ciò che ha potuto apprendere, la versione di Joss Whedon conteneva "probabilmente un quarto dell'operato" del regista di Batman v. Superman.

Al momento, non sono stati dati ulteriori dettagli sul formato del prodotto che, ai tempi in cui era ancora Snyder al timone del progetto, e non erano ancora stati effettuati i tagli necessari per una release cinematografica, raggiungeva quasi le 4 ore.

Per questo si ipotizza che un'alternativa più consona per la piattaforma che lo distribuirà possa essere quella di dividere il tutto in 6 capitoli.

"Con le nuove piattaforme e i servizi streaming, puoi avere qualcosa del genere. Non puoi far uscire queste cose al cinema, ma si può con lo streaming . È un'opportunità che non era a disposizione due anni fa, ad essere onesti" ha aggiunto Deborah Snyder, moglie e collega del regista "Ora dovevamo capire cosa voleva dire finirlo e come realizzarlo".

Gli Snyder dovranno adesso fare i conti con una massiccia post-produzione, che pare possa venire a costare dai 20 ai 30 milioni di dollari per le parti coinvolte, ma che servirà a completare il lavoro sugli effetti speciali, recuperare il vecchio materiale ("Aspettatevi Darkseid" avvisa THR) e aggiungerne di nuovo, e chiamare a raccolta alcuni membri del cast per inserirvi ulteriore character development.

"La cosa più bella è che avremo modo di esplorare questi personaggi in modi che una versione teatrale più breve non ci avrebbe permesso" ha affermato Zack, seguito dalla moglie "Questo film era il culmine del percorso che portava questi individui a diventare degli eroi. E l'idea è sempre stata quella di una costruzione che gli permettesse di essere gli eroi che le persone si aspettavano di vedere".

Vedremo, allora, come si evolverà il progetto.

Lo Snyder Cut di Justice League debutterà nel 2021 su HBO Max.