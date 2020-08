Justice League, svelato il titolo ufficiale del film di Zack Snyder?

Warner Bros ha finalmente annunciato il programma completo del DC FanDome, confermando che l'attesa Snyder Cut di Justice League sarà svelata al mondo alle 23.45 (ora italiana) del prossimo 22 agosto.

Prima ancora di vedere il panel dedicato al film, in cui Zack Snyder risponderà alle domande dei fan e parlerà del movimento che ha portato alla realizzazione del progetto, oltre che a mostrare il primo teaser del suo Justice League, alcuni fan hanno già notato un piccolo dettaglio: il nuovo titolo ufficiale.

Nella schedule ufficiale dell'evento, infatti, la pellicola viene indicata con il nome di "The Snyder Cut of Justice League". Che sia dunque questo il titolo scelto da Warner per portare su HBO Max la nuova versione? Per saperne di più dovremo probabilmente attendere il prossimo sabato, quando il progetto verrà finalmente presentato agli occhi del pubblico.

In caso di conferma, si tratterebbe di un leggero cambio rispetto al titolo apparso sul poster ufficiale con cui è stato annunciato il progetto, ovvero "Zack Snyder's Justice League", ma visto il successo del movimento #ReleaseTheSnyderCut è possibile che lo studio voglia mantenere il nome da cui tutto ha avuto inizio.

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con l'inclusione di "Snyder Cut" nel titolo del film? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, qui potete trovare il programma dei panel dedicati alle serie DC.