Justice League, lo Snyder Cut darà spazio a una relazione tra Batman e Wonder Woman?

Dopo aver annunciato ufficialmente la release dello Snyder Cut su HBO Max, Warner Bros. e Zack Snyder lavoreranno sodo per portare sul piccolo schermo una versione di Justice League più simile all'idea del regista. Ma questa includerà anche delle scene romantiche tra Batman e Wonder Woman?

La chimica tra i due personaggi interpretati da Ben Affleck e Gal Gadot era abbastanza evidente anche in Batman v. Superman, ma in Justice League sembrava quasi accennare a qualcosa di più... Che non è mai accaduto. Sarà forse questa l'occasione giusta?

Un rumor dei tanti che circolano su cosa potremo vedere o meno nella nuova/vecchia Justice League di Snyder, e che come al solito va preso come tale, vorrebbe infatti la presenza di scene in cui verrebbe reso effettivo un coinvolgimento amoroso tra Bruce e Diana (addirittura, si parlerebbe di un bacio).

E mentre non sappiamo esattamente quali modifiche verranno apportate alle quasi 4 ore di girato di partenza, eccetto che queste verranno a costare molto più del previsto, e che non sembrerebbero davvero previsti dei reshoot, se il piano di Snyder fosse stato fin dall'inizio quello di far fare un passo più audace ai due eroi in termini romantici, non sarebbe poi da escludere la possibilità che ciò avvenga.

Dopotutto, i WonderBat, come li chiamano i fan, sono una ship che nel corso tempo ha visto crescere il numero dei suoi sostenitori. Ma resta da vedere se una tale direzione sia effettivamente la più adatta in questo caso, nonché una che si avvicini alla volontà del regista.

E voi, cosa ne pensate? Improbabile rumor, o interessante spunto per ciò che potrebbe accadere nello Snyder Cut?