Justice League: la Snyder Cut compie un anno e i fan la festeggiano sui social!

Al termine di un lunghissimo tira e molla mediatico con i fan, la Warner oltre un anno fa annunciò ufficialmente l'arrivo di Zack Snyder's Justice League che venne diffuso sulla piattaforma HBO Max il 18 marzo 2021. Per festeggiare l'anniversario dell'uscita in streaming, che cade esattamente oggi, i fan si sono riversati in massa sui social.

Definito da molti un film impossibile e, come recentemente ricordato da Ray Fisher, "un film che non esisteva", replicando con sarcasmo le dichiarazioni dei produttori esecutivi della Warner che ne impedirono invano il completamento da parte di Zack Snyder, Justice League si è invece rivelato un discreto successo in termini di visualizzazioni e vendite in home video, tant'è che il crossover si è rivelato tra i prodotti più visti sulla piattaforma HBO Max battendo anche film di nuova uscita come ad esempio Mortal Kombat e Godzilla vs. Kong.

Nonostante il successo, però, la Snyder Cut non è canonica nel DCEU. "La Warner Bros non considera canonica la mia versione di Justice League, per loro quella di Joss Whedon lo è" aveva detto Snyder lo scorso anno nel corso di un podcast. Il regista aveva aggiunto che per lui si tratta in verità di una cosa positiva, perché in questo modo ha avuto maggiore libertà creativa, e ha potuto sviluppare la narrazione e i personaggi nel modo che più preferiva.

Proprio il fatto che Snyder abbia avuto la libertà di espandere le storyline dei protagonisti del film, ha fatto uscire la pellicola dal canone. Infatti, il film di Whedon pone le basi per tutto ciò che è venuto e verrà dopo, senza sostanzialmente considerare i moti interiori e i cambiamenti che i personaggi hanno vissuto nel corso della Snyder Cut, cosa che non faranno i film in arrivo.

Di seguito alcuni messaggi condivisi via Twitter dai fan per celebrare il primo anniversario dell'uscita di Zack Snyder's Justice League.