Justice League Snyder Cut, cominciano i reshoot: la prima foto dal set

Fin dall'annuncio dell'arrivo dello Snyder Cut su HBO Max si è parlato di eventuali reshoot per il film, prima smentiti, e solo recentemente confermati assieme al ritorno di Affleck e colleghi. Adesso però sembrerebbe proprio che si sia già tornati sul set di Justice League.

È il direttore della fotografia della pellicola, Fabian Wagner, a comunicarcelo su Instagram: gli eroi sono tornati.

"Eccoci di nuovo #movies #behindthescenes #bluescreen #cinamtography #vfx" scrive infatti nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia, allegando la foto del soundstage e degli schermi blu utilizzati per le riprese, che tra l'altro dovrebbero venire a costare non poco a Warner Bros. (ulteriore conferma di quanto stiano investendo, su tutti i livelli, nel progetto).

Al momento, non è chiaro chi tra gli attori sarà sul set per i reshoot di Justice League, dato che ad esempio Henry Cavill sembrerebbe aver smentito un suo ritorno, ma questo prima che venisse ufficialmente annunciata l'operazione (e quindi non è detto che non potesse trattarsi di una "bugia a fin di bene"), mentre sono note le controversie attualmente in corso tra Ray Fisher e Warner Bros. (anche se il nome di Fisher comparirebbe nella lista degli attori presenti all'appello). Gadot e Affleck dovrebbero invece essere tra i convocati, mentre tutto tace su Miller (di Flash avevamo già diverse scene tagliate, stando ai vecchi report, potrebbero perciò non essere necessarie ulteriori aggiunte).

Attendiamo dunque di scoprire, probabilmente tramite i social dei diretti interessati, le ultime novità sullo Snyder Cut.