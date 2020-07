Justice League: lo Snyder Cut è canonico nel DCEU? Ecco la verità

Quando si parla di DCEU e questioni di continuity, c'è sempre molto da dire, poiché i confini non sono poi così chiari come con altri universi cinematografici. Cosa si può dire dunque di Justice League e dello Snyder Cut? Ce lo spiega Zack Snyder.

Lo scorso aprile veniva comunicato che Wonder Woman 1984 non avrebbe ignorato gli eventi di Batman v. Superman nel suo storytelling, dichiarando, fondamentalmente, che il film sarà ambientato nella stessa timeline.

Questo vorrebbe dire che Justice League (e quindi anche lo Snyder Cut), sequel diretto di Batman v. Superman, dovrebbe comunque essere visto come canonico all'interno del DCEU, ed avere delle "ripercussioni" sui film che seguono, giusto?

Sì e... no. Almeno stando a quanto affermato da Zack Snyder a Beyond The Trailer di Grace Randolph.

"Francamente, il DC Cinematic Universe è come un albero con i suoi diversi rami, su cui sono poi cresciuti splendidi fiori. Ma per me, se devo dirvi dove si posizioni Justice League, credo che segua un proprio cammino. Diciamo che è separato dalla continuity del DC Cinematic Universe. E credo che questa sia una cosa positiva" spiega, affermando anche che il suo obiettivo principale è quello di concludere l'arco narrativo che ebbe inizio con Man of Steel.

Addirittura, pare anche che il regista abbia ipotizzato come la versione di Whedon, sebbene lui non l'abbia mai vista, possa essere più vicina alla continuity generale rispetto alla sua.

Insomma, per chi sperava che gli eventi dello Snyder Cut potessero influenzare in maniera significante i nuovi film targati DC, non sembrerebbe essere questo il caso. Ma vedremo come si svilupperà il tutto in futuro.