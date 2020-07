Justice League, la Snyder Cut è canonica? Ve lo spieghiamo in un video

Con l'arrivo della Zack Snyder's Justice League, e le sue importanti differenze di trama rispetto alla versione cinematografica di Joss Whedon, molti fan si sono chiesti che impatto avrà il film sul resto del DCEU.

A dare una risposta ufficiale ci ha pensato lo stesso Zack Snyder, che ha risposto ad alcuni dubbi sulla pellicola durante una recente intervista con Beyond the Trailer. Per scoprire cos'ha detto il regista, non vi resta che visionare il video in alto o sul canale Youtube di Everyeye Plus.

La versione director's cut del film debutterà su HBO Max nella prima metà del 2021, e proprio di recente Snyder ha confermato che durerà più dei 214 minuti che aveva anticipato in precedenza. Per fare un confronto, la versione uscita nelle sale si fermava a "soli" 120 minuti.

L'idea iniziale di Snyder, lo ricordiamo, era quella di dividere Justice League in tre capitoli, poi ridotti a due, che avrebbero visto Darkseid come villain principale. Dopo l'abbandono del regista, però, Whedon e Warner Bros. hanno deciso di ridimensionare ulteriormente il progetto e realizzare un'unica versione con Steppenwolf come antagonista.

