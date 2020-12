Justice League, la Snyder Cut cambia ancora titolo: ecco come si chiamerà su HBO Max

In un nuovo spot televisivo in cui presenta le novità in arrivo nella prima parte del 2021, l'account ufficiale di HBO Max ha sostituito il precedente nome con cui era conosciuta la Snyder Cut, ovvero Zack Snyder's Justice League, con uno nuovo che a questo punto ci aspettiamo rimanga quello ufficiale e definitivo per la piattaforma digitale.

Lo spot di HBO Max adesso fa riferimento al film di Zack Snyder semplicemente come a Justice League: Director's Cut, in una mossa che quindi rimuove il nome del regista dal titolo, causando una piccola delusione nel pubblico da sempre estimatore del regista e dei suoi sforzi per portare a conclusione la sua visione della storia per come era stata concepita. Dopotutto la pellicola è sempre stata nota come "Snyder Cut" per un motivo ben preciso, ovvero perché il regista è la mente dietro a tutto quanto e si deve a lui la creazione del DC Extended Universe, dato che ne era la mente creativa. Difatti in un primo momento si era deciso di chiamare questa versione del film Zack Snyder's Justice League.

Intanto, continua la polemica a distanza tra Ray Fisher e Walter Hamada, con l'attore che ha dichiarato di non voler lavorare mai più con il produttore e boss di DC Films. Secondo l'interprete di Cyborg, l'indagine interna non ha fatto che creare una "falsa narrativa", dando voce soltanto a determinati testimoni e non andando realmente alla ricerca della verità. Nel tweet che possiamo vedere anche in calce all'articolo, Fisher ha postato il pezzo del NYT in questione, in cui Hamada faceva il punto anche sul futuro dell'universo DC.

"Walter Hamada è il tipo di abilitatore più pericoloso" ha scritto. "Le sue bugie [...] hanno cercato di sminuire i veri problemi dell'indagine su Justice League. Non parteciperò più a nessuna produzione a lui associata."

Justice League: Director's Cut arriverà in streaming su HBO Max nel 2021. Presto arriverà il trailer ufficiale, mentre al momento non ci sono piani per sequel o spin-off.