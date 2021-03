Justice League: la Snyder Cut sarà accompagnata da un Making Of del film

Il prossimo 18 marzo Zack Snyder's Justice League approderà finalmente in streaming digitale, ma non è tutto a quanto pare: la piattaforma distribuirà anche un prezioso documentario della durata di 30 minuti che affronterà il Making Of della pellicola, alquanto travagliato. Questo includerà immagini mai viste prima prese direttamente dal set.

A confermare l'arrivo di questo documentario è stato Simon Firsht, operatore di macchina che ha lavorato sia a Wonder Woman che appunto a Justice League. Il Making Of includerà immagini mai viste prima dal set della pellicola girate proprio da Firsht e una lunga intervista a Zack Snyder in persona. In aggiunta a tutto ciò, Firsht riprenderà anche il red carpet che verrà organizzato in occasione della presentazione del film e presentato da Kevin Smith.

Nel post Instagram dell'operatore leggiamo: "La settimana del lancio è finalmente arrivata per la Snyder Cut. Sarà distribuita online giovedì 18 marzo insieme a documentario di 30 minuti sulla lavorazione di JL, che include sequenze mai viste prima prese dal set e una grandiosa intervista a Mr. Snyder in persona. Sono felicissimo che sarà finalmente vista da tutti i fan che hanno reso possibile questo evento senza precedenti".

Recentemente, Snyder è tornato a parlare del suo duro periodo dopo il suo licenziamento: "Mi trovavo in uno stato di disperazione tale da non provare più interesse per nulla. Sai cosa? Buona fortuna a Justice League. Ero tipo: 'Ragazzi, avete sul serio intenzione di rendermi la vita difficile? Preferisco combattervi ora. Lasciamo perdere'. Non ero proprio nel mood per quel genere di cose".

Come già detto in precedenza, Zack Snyder's Justice League arriverà su Sky e Now TV in Italia il 18 marzo stesso.