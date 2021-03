Justice League, Snyder ha citato lo zio Ben di Spider-Man: ecco la prova!

L'arrivo di Zack Snyder's Justice League in streaming ha rivelato finalmente ai fan di tutto il mondo le 4 ore di materiale che il regista aveva in mente per la sua versione del film e questa ha sorpreso moltissimo grazie all'aggiunta di numerose sequenze inedite e mai viste e alcuni easter egg davvero gustosi relativi al mondo dei fumetti.

Uno di questi easter egg è davvero assurdo ed è stato notato da diversi fan che hanno potuto già vedere la Snyder Cut in streaming su HBO Max (in Italia Justice League è arrivato su Sky in contemporanea con gli Stati Uniti). Stiamo parlando della citazione di Zio Ben, sì proprio lo zio Ben della Marvel, Ben Parker, tratto dal mondo di Spider-Man. Lo si può notare in una targa commemorativa tra i nomi citati sulla stessa alle spalle del Flash di Ezra Miller facendo fermo immagine.

Il monumento è stato eretto in onore dei caduti dopo la battaglia di Metropolis, quella dello scontro tra Superman e il Generale Zod in Man of Steel che provocò diverse vittime civili. Ebbene, tra loro c'era anche Ben Parker, un affettuoso omaggio al mondo della Marvel, contrariamente a tutte le false voci che vogliono i due universi cinematografici in guerra tra loro, fatto smentito tra l'altro anche dal supporto dei fratelli Russo alla Snyder Cut.

Tra le chicche rivelate dalla Snyder Cut c'è anche il Martian Manhunter interpretato da Harry Lennix, visto finora solo in versione umana in Man of Steel, alla fine del quale veniva creduto morto. Non vi resta quindi che recuperare questo gustoso riferimento in mezzo ai molti altri guardando la Snyder Cut arrivata online nella giornata di ieri. Dopo la visione potete dunque leggere la nostra recensione di Zack Snyder's Justice League, non priva di alcune perplessità.