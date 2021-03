Justice League: ecco le sneakers PUMA del Superman nero della Snyder Cut!

DC Comics e PUMA hanno stretto un accordo di collaborazione per la produzione di un nuovo paio di sneakers ispirate alla black suite che il Superman di Henry Cavill sfoggia in Zack Snyder's Justice League e che era stata rimossa del tutto nella versione montata da Joss Whedon e uscita nelle sale nel lontano 2017.

Secondo la descrizione che fornisce DC Shop, sulle scarpe troveremo il logo di Superman e una forma ispirata a quella della black suite che vediamo indossata dal supereroe nel film di Zack Snyder approdato su HBO Max il 18 marzo scorso (in Italia è disponibile su Sky e Now TV). All'interno è visibile anche un artwork creato da Jen Bartel.

Già nelle settimane precedente l'uscita della Snyder Cut, lo stesso Zack Snyder ha spiegato il significato del costume nero di Superman:

"Sono sempre stato un grande estimatore del costume nero, lo volevo a tutti i costi. Per me ha perfettamente senso perché... Superman è un personaggio che notoriamente non evolve. E' come una roccia, distrugge tutto ciò che si abbatte su di lui. E noi impariamo qualcosa su noi stessi provando a cambiare qualcosa che non si può cambiare. Questo è il Superman classico, alla vecchia maniera, ma il mio Superman sentivo sarebbe dovuto maturare, avrebbe dovuto imparare qualcosa a ogni passo, doveva essere qualcosa di diverso, perché alla fine, l'idea o quello che avevo pianificato era che il traguardo finale per Superman fosse il suo vero ritorno o il suo raggiungere quello che io considero il Superman classico. Non lo vediamo davvero in questo film, il Superman classico.

"Credo anche che il costume nero sia delinei perfettamente il momento. Se vedete un flashback o un flash-forward, il costume nero vi indica in che periodo siamo perché configura un preciso arco narrativo. Per questo sono stato sempre intenzionato a usarlo per bloccare un determinato arco, per sancire il passaggio dal costume nero a quello rosso e blu e per dare maggiore significato a quello rosso e blu. Ci chiediamo, quando torna al costume rosso e blu, cosa significa?".