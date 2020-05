Justice League, finalmente ci siamo: ecco quando sarà annunciata la Snyder Cut

La famosa Snyder Cut di Justice League è stata finalmente confermata e, dopo anni di attesa, i fan si preparano all'annuncio definitivo che ne diramerà la data di uscita, attesa sul servizio di streaming on demand HBO Max.

In queste ore infatti Zack Snyder ha annunciato una live-commentary di Man of Steel, e pochi minuti fa il giornalista di TheWrap Umberto Gonzalez ha confermato le nostre teorie pubblicate su Everyeye questa mattina: l'annuncio della Snyder Cut di Justice League arriverà da Snyder in persona alla fine del watch-party dedicato al film con Henry Cavill.

Inoltre, come potete vedere dal post in calce all'articolo, pubblicato sotto al thread dell'annuncio di Snyder per il watch-party del film del 2013 su Superman, anche Peter Sciretta di Slash Film ha confermato che le notizie ufficiali sullo Snyder Cut stanno per arrivare, scusandosi addirittura con i suoi follower dopo che in passato aveva messo in dubbio l'esistenza del mitologico montaggio originale del film.

Insomma, domani mercoledì 20 potrebbe essere una giornata indimenticabile per i fan del regista di Batman v Superman e Watchmen: dopo anni di attesa il momento della verità è finalmente arrivato? Come sempre, rimanete sintonizzati sui nostri canali per ogni eventuale aggiornamento.

