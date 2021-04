Justice League, nella sequenza Knightmare estesa torna il 'We live in a society' di Joker

Della Snyder Cut si parlerà inevitabilmente per un bel po' di tempo ancora: il buon Zack, d'altronde, non sembra intenzionato a mollare l'osso e pare avere in serbo ancora un po' di sorprese da regalare ai propri fan, come testimonia uno degli ultimi post su Twitter del regista più in vista del momento.

In uno dei suoi ultimi tweet, infatti, Snyder ha postato una versione estesa della sequenza Knightmare riveduta e corretta vista nel Justice League arrivato su HBO Max: stavolta, però, il celebre "We live in a society" pronunciato da Joker nel trailer del film è effettivamente presente, a differenza del dialogo rimaneggiato finito nella versione sbarcata sulla piattaforma streaming nelle scorse settimane.

Non solo: Snyder ha anche linkato ai propri fan un sito da cui è possibile acquistare delle magliette recanti la stampa dell'ormai iconica frase del Joker di Jared Leto, con i proventi delle vendite che in questo caso andranno in beneficenza alla American Foundation for Suicide Prevention, causa per ovvi motivi molto cara al regista di Justice League.

Quale delle due versioni della sequenza dell'Incubo avete preferito? Vi è piaciuta la scelta di strizzare l'occhio al celebre meme? Diteci la vostra nei commenti! Di recente, intanto, anche la nota catena di fast-food Subway si è unita alla campagna #RestoreTheSnyderVerse.