Justice League: ci sarà un sequel per la versione di Snyder? Ecco la risposta del regista

Lo scorso veniva reso ufficiale l'arrivo dello Snyder Cut di Justice League su HBO Max, e di recente lo stesso Snyder ha confermato il suo debutto per il mese di marzo... Ma cosa sappiamo di un eventuale sequel? Ci sarà? Possiamo sperarci, o dobbiamo metterci l'anima in pace? Ecco la risposta del regista.

Durante il suo intervento nel segmento ComicBook Debate, Snyder ha così risposto alla domanda su un prosieguo della sua Justice League:"Sentite, non avrei mai pensato che un giorno sarei stato in questa posizione. Non pensavo che avrei finito Justice League".

"La verità è che, come è stato ampiamente riportato e non ho alcun problema a ribadire, si tratta di un film vecchio. Questo su cui sto lavorando è un film vecchio di qualche anno. Il DC Universe ha preso la sua strada, che è diversa da quella precedente, si è ramificato, e va bene così" ha continuato il regista "Per quanto riguarda la mia visione e ciò che volevo fare con questi personaggi, il percorso che avevo immaginato per loro, è risaputo che stessi pianificando più film, all'incirca cinque, ma sono impegnato. Ho tante cose da fare. È fantastico che i fan abbiano una tale fiducia in quella traiettoria? Certo, è incredibile, e non potrei essere più entusiasta del fatto che possono finalmente vedere Justice League, così da poterne davvero assorbire l'elisir della sua essenza. Ma continuerei dopo questo? Non sto pianificando di farlo".

Ma per chi ci sperava davvero, sappiate che non tutto è necessariamente perduto... "Ma come ho detto anche prima, non pianificavo nemmeno di essere qui ora, quindi chi può saperlo?".

E voi, che ne pensate? Vorreste vedere come continua la visione di Zack Snyder? Fateci sapere nei commenti.