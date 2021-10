Justice League, il sequel si potrebbe fare con un altro regista? Risponde Zack Snyder

I fan di Zack Snyder continuano a chiedere a gran voce il ritorno dello Snyderverse, e lo stesso regista in passato ha espresso la volontà di tornare per dei sequel di Justice League. Ma se invece se ne occupasse qualcun altro?

Niente sequel di Justice League, questo sembrava essere il verdetto di Warner Bros. dopo aver permesso il completamento dello Snyder Cut, ovvero la visione originale di Zack Snyder prima che decise di abbandonare il progetto.

E sull'argomento si è tornati più volte da allora, parlandone anche con il diretto interessato, che in precedenza si era detto disposto a tornare dietro la macchina da presa, e anzi aveva incitato i fan a guardare e far guardare Justice League così da incentivare lo studio a volerne produrre i sequel.

Ma adesso l'agenda di Snyder è piuttosto piena, e magari potrebbe valutare anche un'altra opzione... E se fosse un altro regista a occuparsi di un sequel di Justice League?

Questa è la domanda che gli è stata fatta in una recente intervista, alla quale Snyder ha risposto: "Oh mamma, non ci avevo proprio pensato".

"Sentite, ho adorato girare tutti quei film DC, e amo i supereroi, e amo il genere. Sono davvero elettrizzato all'idea di vedere il Batman di Matt Reeves, è entusiasmante. [Ma] qualcosa del genere, non sono sicuro" ha poi aggiunto.

Voi che ne pensate, vorreste vedere un nuovo capitolo di Justice League, anche se diretto da qualcun altro? Fateci sapere nei commenti.