Justice League: Screen Junkies crea un honest trailer della Snyder Cut per il primo aprile

Screen Junkies ha creato un honest trailer dell'inedita Snyder Cut in occasione del primo aprile. Il trailer si concentra sulle grandi aspettative che i fan ripongono nella versione di Zack Snyder del film, completato da Joss Whedon a causa dei problemi personali che hanno impedito a Snyder di completare la lavorazione del film.

Da tempo è noto che Zack Snyder aveva diversi piani per Justice League e per i sequel successivi ma il suo allontanamento dal progetto sembra aver fatto accantonare ogni cosa. La Snyder Cut dovrebbe avere più retroscena su personaggi come Aquaman, Flash e Cyborg, insieme ad altri personaggi aggiuntivi come Iris West, che sono stati interamente rimossi dal montaggio finale di Whedon.

Il villain principale del film doveva essere Darkseid che operava nell'ombra, mentre Steppenwolf si prendeva la scena.



Queste sono solo alcune delle differenze tra il film che abbiamo visto al cinema e la Snyder Cut. L'honest trailer si prende gioco di tutte le cose che sono state tagliate dal montaggio finale, ed è talmente complicato capire cosa esattamente dovrebbe succedere nella Snyder Cut che si è creato un alone leggendario intorno a questa versione inedita del film.

In ogni caso l'honest trailer farà sorridere molti appassionati della DC. Nel frattempo Snyder ha svelato numerose info su Aquaman e inoltre il regista ha svelato il ruolo segreto di Martian Manhunter.