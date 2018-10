Justice League: scovato un errore che riguarda una scena di Aquaman

A quanto pare alcuni fan si sono resi conto dell'esistenza di un errore nella continuity di Justice League e questo errore riguarda il personaggio di Jason Momoa, Aquaman. Vediamo ci cosa si tratta.

Innanzitutto, partiamo col dire che la eversione di Curry che si vede in Justice League è un debutto vero e proprio per il personaggio che, dopo questo avvio, è stato trattato - cinematograficamente parlando - anche in un "solo movie" che arriverà nelle sale cinematografiche di mezzo mondo a dicembre e che da noi vedremo solamente il 1° gennaio del 2019. Ma parliamo nello specifico di questa scena, trovata da alcuni fan molto attenti, nel cinefumetto Justice League.



Mentre Aquaman, interpretato da Jason Momoa, si trova nel suo solito bar (dopo esservi rientrato a seguito del salvataggio di un pescatore dalla furia delle acque), lo si vede bere da un bicchiere che, prima di essere afferrato, è sporco di una sorta di melma verde. Poi però, all'atto del bere, l'oggetto risulta essere pulito e lo è anche dopo, quando il personaggio lo posa sul tavolino.

A prescindere dalla melma, questo fatto è interessante per i fan di Zack Snyder perché, come ben sapete, il suo film è stato sottoposto a numerosissimi reshoot dopo l'addio (del regista, a seguito del suicidio della figlia sedicenne), e gli errori fanno pensare sempre più insistentemente a un gigantesco lavoro di post produzione che ha snaturato completamente la storia originale.

In più, da diversi mesi ormai, lo stesso Snyder non fa altro che postare su Vero cose che dovevano essere inserite nella sua versione ma che poi, nella definitiva di Joss Whedon, non si sono viste. La storia di Aquaman per esempio, il suo arco narrativo. Come ha riferito spesse volte anche l'attore che lo interpreta, Jason Momoa, il suo tempo sullo schermo in Justice League avrebbe dovuto essere decisamente maggiore e il suo arco narrativo molto più dettagliato di quanto non si sia visto nel final cut.

E in molti adesso si chiedono, per esempio, come sarebbe stata questa stessa scena del bar, seguente al salvataggio, se fosse rimasta come nella versione originale di Snyder. Naturalmente si parla sempre di supposizioni - dal momento che la Warner Bros. non conferma e non smentisce - ma il director's cut di Snyder, seppure sembri sempre di più qualcosa di mitico e leggendario, è sempre nell'aria. Probabilmente, tuttavia, la "verità" non resterà che una chimera e i segreti che riguardano questo cinecomic continueranno a conoscerli davvero in pochi...

Justice League, che tra i protagonisti principali, oltre a Momoa vede Ben Affleck nei panni di Batman, Ezra Miller in quelli del Velocista Scarlatto, Ray Fisher in quelli di Cyborg, Gal Gadot in quelli di Wonder Woman e Henry Cavill in quelli di Superman, è attualmente disponibile in tutte le versioni home video e digitali.

Qui in calce, infine, vi mostriamo l'immagine che è stata postata dall'utente Reddit e che mostra quanto cercavamo di spiegare in alto, la scena del bicchiere con e senza melma, cioè. Date pure un'occhiata!