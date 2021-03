Justice League: scoprite il leggendario film mai realizzato da George Miller

Nel febbraio del 2007, diversi anni prima di affidare lo sviluppo del DC Extended Universe a Zack Snyder, Warner Bros. ingaggiò Michele e Kieran Mulroney il compito di realizzare la sceneggiatura di un film della Justice League, che avrebbe fatto finalmente il suo debutto sul grande schermo.

Dopo aver approvato il lavoro finito, lo studio, che aveva intenzione di dare vita ad un franchise tutto nuovo ignorando Superman Returns di Bryan Singer, fissò immediatamente l'inizio delle riprese e scelse come regista Jason Reitman, che però rifiutò lasciando spazio al papà di Mad Max George Miller: iniziò così lo sviluppo (mancato) di Justice League: Mortal.

A febbraio 2008, con qualche mese di ritardo dovuto ad un importante sciopero degli sceneggiatori, Warner Bros. e Miller iniziarono a programmare le riprese presso i Fox Studios di Sydney, ma sorse subito un problema: il governo australiano negò a sorpresa uno sgravio fiscale del 40% poiché riteneva che la compagnia non avesse assunto abbastanza attori australiani, costringendo la produzione ai Vancouver Film Studios del Canada. Miller era ancora fiducioso di poter iniziare i lavori entro metà luglio per puntare ad una release l'anno successivo, tuttavia, dopo un breve periodo, il progetto venne accantonato definitvamente

Il cast del film doveva essere così composto: Armie Hammer nei panni di Bruce Wayne, D.J. Cotrona come Superman, Megan Gale come Wonder Woman, Common come Lanterna Verde, Santiago Cabrera come Aquaman, Adam Brody come The Flash, Hugh Keays-Byrne come Martian Manhunter, Jay Baruchel come Maxwell Lord e Teresa Palmer come Talia Al Ghul.

Se siete curiosi di sapere di più sul dietro le quinte del progetto, in caso non lo sapeste, vi ricordiamo che Ryan Unicomb sta lavorando ad un documentario intitolato Seven Friends: George Miller's Justice League che farà luce sull'ascesa e la caduta del fallimentare cinecomic.