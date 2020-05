Justice League: scopri a quale supereroe sei legato in base al tuo segno zodiacale cinese

La Justice League è uno dei team più potenti all'interno del ricco universo fumettistico, non solo legato alla DC Comics. I suoi membri sono l'ultima linea di difesa contro le minacce più gravi che nel corso della storia si sono palesate all'interno del DC Universe. Una spiegazione riguardo la loro personalità, legandola all'oroscopo cinese.

I segni zodiacali cinesi basati sugli animali possono aiutare a rispondere alle domande che riguardano i caratteri dei personaggi della Justice League e tramite il vostro segno zodiacale cinese potete scoprire a quale personaggio del team siete legati.

Ecco che si scopre che in base ai caratteri Superman, icona assoluta dell'universo DC, è associato al segno zodiacale del bue, mentre Martian Manhunter è associato al segno della capra.



L'astrologia cinese è di dodici anni e ognuno degli anni corrisponde ad un segno dello zodiaco. Leggendo la lista dei segni zodiacali cinesi si scopre che le caratteristiche del segno del cane sono associabili ad Aquaman, mentre The Flash viene connesso al segno del coniglio.

Uno dei segni più noti dell'oroscopo cinese, il Dragone, è associato a Lanterna Verde. Su CBR è possibile scoprire tutte le associazioni che riguardano la Justice League e i segni zodiacali, utili per comprendere quanto siano diversificate le caratteristiche dei personaggi che fanno parte del team DC.

Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la Snyder Cut, la versione del film totalmente curata dal regista che durante la lavorazione ha dovuto lasciare le redini della regia a Joss Whedon.

Per quanto riguarda i progetti futuri, George Miller ha smentito ufficialmente un rumor su Justice League Mortal.