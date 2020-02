Justice League, Scoot McNairy ha appena scoperto dell'esistenza dello Snyder Cut

Nel corso di una recente intervista promozionale per Narcos: Messico 2, serie Netflix che lo vede protagonista, l'attore Scoot McNairy ha scoperto dell'esistenza della famosa Snyder Cut di Justice League.

A McNairy, che come alcuni di voi ricorderanno ha interpretato Wallace Keefe in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, mentre era al microfono con BroBible è stato chiesto cosa ne pensasse della situazione dello Snyder Cut, e la sua risposta è stata esilarante:

"Ad essere onesti, non sapevo che ci fosse un altro montaggio del film là fuori. Ma ora che lo so, mi informerò meglio e proverò a reperirlo."

Buona fortuna, McNairy: sono ormai anni che si parla della mitologica versione originale di Justice League, con il regista che continua a sponsorizzarlo sulle sue pagine ufficiali social. Su VERO, Snyder ha dichiarato: "Il film non è finito al 100%, ci sono ancora alcune piccole cose che vorrei fare, ma come per ogni film non sono sicuro quale possa essere la differenza rispetto ad un film completo al 95%".

Snyder ha più volte ribadito che il film esiste, contrariamente a quanto è stato suggerito da alcuni report: tuttavia non è chiaro quando e soprattutto se lui o il suo staff o chiunque alla Warner Bros. si prenderà mai la briga di pubblicarlo in qualche forma, con molti che sperano ad una distribuzione on demand tramite l'imminente piattaforma streaming HBO Max.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

