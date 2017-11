Justice League: le scene post-titoli di coda nel dettaglio

Alla fine, Justice League arriverà domani in Italia e le prime recensioni sono 'mixed', ovvero un misto tra più o meno positive e negative. Prima di vederlo, ecco arrivare una descrizione più dettagliata delle scene post-titoli di coda.

ATTENZIONE! SPOILER!

Nel film, vediamo Superman e Flash salvare dei civili, più o meno alla stessa velocità. Per questo, nella sequenza a metà dei titoli di coda decidono di fare una gara per capire chi sia il più veloce tra i due. Superman scherza dicendo che se lui vince, Flash sarà fuori dalla squadra mentre quest'ultimo afferma che se vincerà lui porterà tutto il team ad un brunch. Ovviamente la sequenza si interrompe prima di scoprire il vincitore.

La scena post-titoli di coda, invece, è ambientata inizialmente ad Arkham Asylum dove una guardia scopre che Lex Luthor è stato sostituito da un altro prigioniero. Una barca guidata da Deathstroke arriva sullo yacht di Luthor, dove il magnate è lì a godersi la sua libertà (non è chiaro se sia stato Deathstroke a liberarlo). Deathstroke si toglie la maschera, mostrando i capelli e la barba bianca e Luthor si riferisce a lui come a "Mr. Wilson". I due parlano di come i loro nemici (la Justice League) abbiano formato una squadra e di come loro dovrebbero fare lo stesso.