Justice League: le scene dopo i titoli di coda sono ora online

dopo rumor, laha diffuso in rete entrambe le scene post-titoli di coda di Justice League , travagliato e divisivo film corale ispirato ai fumetti della. Potete visionare entrambe comodamente all'interno di questa notizia.

ATTENZIONE! SPOILER!

La prima, a metà dei titoli di coda, è una sequenza ironica ripresa dai fumetti e diretta da Joss Whedon. In questa Flash e Superman fanno una sfida di velocità ed è una scena che ha diviso, anche in questo caso, appassionati e pubblico.

Alla fine dei titoli di coda, invece, la sequenza che ci presenta il personaggio di Deathstroke a colloquio con Lex Luthor per formare - potenzialmente - un team di supercattivi. Questa sequenza, invece, è stata diretta da Zack Snyder in persona.

In Justice League tornano i famosi eroi della DC Comics. Dopo gli eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice, e la morte di Superman, Batman (Ben Affleck) decide di formare, insieme a Wonder Woman (Gal Gadot), una squadra di metaumani pronti a combattere un nemico formidabile che ha le fattezze di Steppenwolf (Ciaran Hinds), signore della guerra, pronto a reclamare Tre Scatole Madri. Per questo Batman e Wonder Woman ingaggiano il timido e goffo Flash (Ezra Miller), il possente re dei mari Aquaman (Jason Momoa) e il metà uomo-metà macchina Cyborg (Ray Fisher).