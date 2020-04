Justice League: la scena preferita di Connie Nielsen non è stata inclusa nel film

Il famigerato film sulla Justice League continua a far parlare di sé ad anni di distanza dalla sua effettiva uscita nelle sale soprattutto per quello che è legato alla mitica Snyder Cut del film che probabilmente non vedremo mai effettivamente completata.

Mentre era impegnata a promuovere un film indipendente che la vede nel cast, Connie Nielsen, oltre a parlare delle possibilità di uno spin-off di Wonder Woman incentrato sulle Amazzoni, ha avuto modo di rispondere anche ad alcune domande riguardanti Justice League, film massacrato in sala montaggio e che la vedeva tornare nei panni della Regina Hippolyta in un minutaggio più ampio di quello poi effettivamente visto sul grande schermo.

Secondo quanto rivelato poi dall'attrice, quello che riteneva essere il suo stunt preferito nel film è stato poi tagliato dalla versione di Justice League poi approdata nelle sale. La scena in questione si svolgeva durante l'attacco di Steppenwolf a Themyscira. Mentre Hippolyta e le altre Amazzoni erano impegnate in una lezione di storia, quest'ultima ha generato parecchio entusiasmo tra i fan di Snyder che richiedono a gran voce di vedere la Snyder Cut del film; la scena in questione sembra non apparire in nessuna versione del film, questo da quando il regista fu costretto ad abbandonarne la lavorazione e a cedere le redini a Joss Whedon.

La Nielsen ha quindi rivelato che la sua scena è stata inserita nel film e poi rimossa più volte in sala montaggio: "La mia scena di stunt preferita è stata rimossa dal film e ci è voluto del tempo prima che accettassi la cosa, perché era davvero ottima. Dovevo scalare un muro e fare una piroetta nell'aria e nella mia discesa a terra dovevo abbattare uno dei mostri. Per fare quella scena ho impiegato settimane e poi non l'hanno nemmeno inserita nel film. E' un mio grande rimpianto".