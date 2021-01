Justice League, ci sarà una scena post-credit? Risponde Zack Snyder!

Tramite il suo account del social network Vero, dopo aver rivelato che Justice League sarà un film da quattro ore e non una miniserie, il regista Zack Snyder ha commentato anche la possibilità che l'opera abbia una scena post-credit.

Dato che l'autore nelle ultime settimane del 2020 ha riunito il suo vecchio cast - con l'aggiunta di Jared Leto e Joe Manganiello nei panni rispettivamente di Joker e Deathstroke - per girare alcune sequenze aggiuntive, alcuni fan gli hanno domandato tramite commento sul celebre social se la nuova versione del film - che sarà distribuita a partire da marzo sul servizio di streaming on demand HBO Max - conterrà anche una scena post-credit.

Snyder ha risposto con un secco "no", semplice ma diretto. Del resto nelle settimane scorse è stato riferito - da Snyder e da altre fonti - che il regista avrebbe concluso la sua esperienza in casa DC Films dopo questo progetto, e nel prossimo futuro si sarebbe concentrato su altro. Qualsiasi tipo di scena post-crediti non avrebbe alcun senso dato che Justice League è stato definito un progetto senza sbocchi da Walter Hamada in persona.

Ricordiamo che il nuovo trailer e il poster ufficiale - che si porteranno probabilmente dietro la data di uscita ufficiale - saranno svelati nelle prossime settimane.