Justice League, la scena con Deathstroke avrebbe dovuto introdurre il film di Batman!

Abbiamo perso il conto dei rimaneggiamenti subiti dallo Justice League di Zack Snyder: il film con Henry Cavill, Gal Gadot e soci ha subito uno de processi di produzione più discussi della storia recente del cinema, dalle scene eliminate a quelle il cui significato è stato profondamente alterato.

A questa seconda categoria fa parte la breve sequenza post-credit di cui è protagonista il Deathstroke di Joe Manganiello: come tutti ricorderete, al termine del film vedevamo infatti Slade Wilson discutere con un evaso Lex Luthor della possibilità di creare una propria lega di super-villain da contrapporre alla Justice League.

Secondo quanto rivelato dall'attore, però, il dialogo originale era stato costruito dal regista con un'idea completamente diversa, vale a dire quella di introdurre il primo standalone sul Batman di Ben Affleck: "Tutto quel dialogo originariamente era incentrato su Batman, poi è diventato: 'Non dovremmo fondare anche noi un nostro team?'" ha spiegato in queste ore Manganiello.

La versione originale del dialogo tra Deathstroke e Lex Luthor dovrebbe comunque essere inclusa nella Snyder Cut insieme a tanto altro materiale non utilizzato o modificato in occasione dell'uscita in sala. Secondo alcuni, intanto, la Snyder Cut potrebbe arrivare prima del previsto su HBO Max; pare, inoltre, che Snyder stia cercando di estendere l'universo di Justice League ai fumetti DC.