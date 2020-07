Justice League: tutto quello che sappiamo sullo Snyder Cut

Il mese scorso è finalmente arrivato il grande annuncio a lungo atteso da molti dei fan DC: lo Snyder Cut di Justice League arriverà su HBO Max. La versione di Zack Snyder del film del 2017 vedrà quindi la luce, ma cosa possiamo aspettarci esattamente?

I primi report su come si era arrivati alla distribuzione dello Snyder Cut avevano già anticipato alcuni dei punti qui elencati, ma stando agli ultimi aggiornamenti, queste sarebbero le informazioni confermate in merito a ciò che concerna la versione di Justice League che vedremo in tv.

Lo Snyder Cut:

Sarà un'esclusiva di HBO Max

La data d'uscita prevista è verso metà 2021

Sarà più lungo della versione originale

Potrebbe non prendere la forma di un lungometraggio, ma essere più vicina a quella seriale

Il budget per il completamento è stato piuttosto sostanzioso

Non vi saranno dei reshoot (ma probabilmente dei dialoghi aggiuntivi da aggiungere in fase di doppiaggio)

La colonna sonora sarà di Junkie XL

Molti personaggi verranno rielaborati in una qualche forma

Ci sarà Darkside

Quest'ultimo punto in particolare era stato più volte ribadito dallo stesso Snyder, ma anche anticipato dal primo teaser dello Snyder Cut diffuso qualche settimana fa.

E voi, che ne pensate? Siete entusiasti all'idea di poter finalmente vedere la versione di Zack Snyder di Justice League? Fateci sapere nei commenti.