Justice League, saltata l'anteprima virtuale: le scuse di Zack Snyder ai fan

In attesa dell'uscita, confermatissima, del 18 marzo, alcuni fortunati avrebbero dovuto assistere a una anteprima virtuale di Zack Snyder's Justice League già nella giornata di lunedì. Era prevista una proiezione riservata ai giornalisti, ai fan che, grazie anche alla loro perseveranza, hanno reso possibile il film, e ad altri VIP a vario titolo.

Lo stesso Zack Snyder avrebbe dovuto partecipare a una sessione di Q&A prima dell'inizio. Gli inviti erano stati diramati la scorsa settimana, e i partecipanti avrebbero dovuto ricevere una email con i dettagli per accedere alla proiezione.

Nulla di tutto questo, purtroppo, è avvenuto, e anziché un messaggio di conferma è arrivato l'annuncio di un problema sulla piattaforma che avrebbe dovuto trasmettere Justice League. Quattro ore dopo, un'altra mail ha annunciato al pubblico che il problema non era stato ancora risolto.

"Non ho parole" ha scritto su Twitter il regista, mortificato per il contrattempo. "Sto ancora aspettando informazioni. Mi dispiace tantissimo."

Anche l'attore Ray Fisher è intervenuto sull'argomento, aggiungendo: "Magari fossi davvero Cyborg in questo momento, e potessi risolvere questo problema."

Ancora un paio di giorni di pazienza, in ogni caso, e anche chi avrebbe dovuto assistere in anteprima alla Snyder Cut di Justice League potrà rimediare. Il film è pronto ad approdare su HBO Max (in Italia e in altri paesi europei sarà invece disponibile su Sky Cinema), e ha ricevuto il suo primo punteggio su Rotten Tomatoes.

