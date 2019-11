Justice League, Ryan Reynolds prende in giro i baffi di Superman

Ryan Reynolds, celebre interprete di Deadpool, ha sfruttato la passerella offertagli da una pubblicità per Aviation Gin per prendere in giro il Superman baffuto interpretato da Henry Cavill in Justice League.

Come potete vedere in calce all'articolo, lo spot pubblicitario mostra Ryan Reynolds con un paio di baffi mentre prova a convincere gli spettatori che bevendo Aviation Gin possono essere trasformati in un supereroi. Dopo aver preso un sorso dalla sua tazza, la star di Deadpool rivela che i baffi sul suo viso sono stati rimossi digitalmente con un effetto visivo appositamente più marcato di quello che suo malgrado ha reso celebre il film Warner Bros.

Ricordiamo che, recentemente, è emersa una nuova foto con Henry Cavill nei panni del famoso Superman Baffuto, nato da un conflitto di interessi con la Paramount e le riprese di Mission: Impossible - Fallout, già ampiamente avviate quando la Warner cacciò Zack Snyder da Justice League e reclutò Joss Whedon per girare nuove sequenze con l'attore, che a quel punto però pensava di aver concluso il suo lavoro nei panni del supereroe e si era lasciato crescere i baffi per il film con Tom Cruise.

