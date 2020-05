Justice League, il ruolo di Darkseid sarà molto esteso: 'C'è stato tantissimo lavoro'

L'attore Ray Porter ha interpretato Darkseid nella versione originale di Justice League di Zack Snyder, con diverse scene filmate anni fa, eppure il personaggio è stato rimosso completamente dalla versione teatrale del film rigirata da Joss Whedon.

Ora che la Snyder Cut sarà ufficialmente rilasciata su HBO Max l'anno prossimo - sotto il nome di Zack Snyder's Justice League - l'attore ha confermato che sarà nel progetto finale come previsto originariamente. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Porter, il ruolo di Darkseid ha richiesto "moltissimo lavoro" durante le riprese originali.

"Sicuramente sapevo di far parte di qualcosa di enorme, e il modo in cui Zack lavora e l'atteggiamento generale di tutti coloro che hanno lavorato con lui è sempre stato davvero molto positivo", ha detto Porter in una recente intervista per il podcast LightCast. "Era un set molto amichevole, felice, e si stava facendo un ottimo lavoro. È stato davvero bello, è stato fantastico. Quello che posso dire è che la motion capture non è stata fantastica" ha scherzato. "Ciarán Hinds e io sembravamo ridicoli nei nostri completi"

Hinds, ovviamente, ha interpretato Steppenwolf, braccio destro di Darkseid. "È stato di grande aiuto, era una macchina ben oliata", ha aggiunto Porter. "Queste sono produzioni enormi e vantano artigiani incredibilmente talentuosi, i membri della troupe sono fantastici e il cast era al suo massimo potenziale, quindi sapevi di far parte di qualcosa di importante. E allo stesso tempo ti sentivi molto a tuo agio, era molto amichevole".

Per quanto riguarda il ruolo di Darkseid nel film: "Conosce le scene che ho girato, ma non so quanto ci sarà nel film, ovviamente non ho preso parte al montaggio", ha concluso Porter. "Posso dire che c'è stato moltissimo lavoro. Ovviamente non tanto quanto gli altri membri del cast, ma mi è stato dato molto da fare."

Ad oggi è impossibile dire per quanto tempo apparirà a schermo nel film, dato che la parte era completamente assente dallo Justice League di Joss Whedon: voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.