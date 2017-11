Justice League: Rotten Tomatoes sta ritardando il rating del cinefumetto DC!

La percentuale che otterrà Justice League sunon sarà svelata prima del 16 novembre alle 12. Lo ha rivelato lo stesso sito di rating.

Al momento in cui scriviamo non sappiamo se il ritardo nella pubblicazione dello score di Justice League su Rotten Tomatoes sia una scelta del sito oppure una richiesta fatta direttamente dalla Warner Bros. Tuttavia, inutile negarlo, siamo tutti curiosi di sapere a che punto della percentuale si classificherà il nuovo cinfumetto DC.

Comunque, pare che il Tomatometer di Justice League arriverà in concomitanza con l'apertura del nuovo See It/Skip It di Facebook di Rotten Tomatoes.

Non ci resta che attendere ma, è inutile negarlo, il punteggio dei film su Rotten Tomatoes è qualcosa che si aspetta con ansia, anche se, naturalmente poi, il giudizio sulle pellicole resta completamente soggettivo.

Sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

Justice League arriva in Italia il 16 novembre.